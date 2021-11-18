"فيفا" يعاقب مدرب المنتخب الايراني

وأكد "فيفا" في بيان له أن "المدرب الايراني سيتم ايقافه لمباراة واحدة و تغريمه أيضا 4700 يورو، بعد سلوكه في مباراة لبنان بتصفيات المونديال.وكان المنتخب الإيراني قد فاز على لبنان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب صيدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عن قارة آسيا، حيث جاء هدف التعادل لإيران في الدقيقة 91 ليذهب مدرب إيران ويحتفل عند دكة بدلاء لبنان بطريقة استفزازية.ويتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 16 نقطة واقترب كثيرا من حسم تأهله للمونديال، في حين يحتل منتخب لبنان المركز الرابع برصيد 5 نقاط خلف الإمارات صاحبة المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.