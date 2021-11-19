تصنيف فيفا الجديد.. هذا مركز العراق

احتل المنتخب العراقي المركز الـ75 عالمياً، في التصنيف الجديد، الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة.



1- المغرب (28 عالميا).

2- تونس (29 عالميا).

3- الجزائر (32 عالميا).

4- مصر (45 عالميا).

5- موريتانيا (103 عالميا)

6- ليبيا (116 عالميا).

7- السودان (124 عالميا).

8- جزر القمر (132 عالميا)

9- جيبوتي (192 عالميا).

10- الصومال (195 عالميا).



تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:

1- السعودية (48 عالميا).

2- قطر (51 عالميا).

3- الإمارات (70 عالميا).

4- العراق (75 عالميا).

5- سلطنة عمان (78 عالميا).

6- سوريا (85 عالميا).

7- البحرين (90 عالميا).

8- الأردن (91 عالميا).

9- لبنان (94 عالميا).

10- فلسطين (98 عالميا).

11- الكويت (142 عالميا).

12- اليمن (152 عالميا).

تصنيف المنتخبات العربية في قارة إفريقيا:1- المغرب (28 عالميا).2- تونس (29 عالميا).3- الجزائر (32 عالميا).4- مصر (45 عالميا).5- موريتانيا (103 عالميا)6- ليبيا (116 عالميا).7- السودان (124 عالميا).8- جزر القمر (132 عالميا)9- جيبوتي (192 عالميا).10- الصومال (195 عالميا).تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:1- السعودية (48 عالميا).2- قطر (51 عالميا).3- الإمارات (70 عالميا).4- العراق (75 عالميا).5- سلطنة عمان (78 عالميا).6- سوريا (85 عالميا).7- البحرين (90 عالميا).8- الأردن (91 عالميا).9- لبنان (94 عالميا).10- فلسطين (98 عالميا).11- الكويت (142 عالميا).12- اليمن (152 عالميا).