محكمة المنازعات الرياضية توافق على النظر بدعوى درجال ضد شركة الاضواء
وافقت محكمة المنازعات الرياضية، على النظر بدعوى رئيس اتحاد عدنان درجال ضد شركة الاضواء، ذات الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري الكرة الممتاز.
وذكر مصدر في اتحاد الكرة للسومرية نيوز ان "محكمة المنازعات الرياضية حددت يوم ٥/١٢/٢٠٢١ موعدا للنظر في الدعوى المقامة من قبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم اضافة لوظيفته ضد شركة اضواء للمطالبة بفسخ العقد والتعويض".
وتأتي دعوى درجال ضد الشركة، بسبب سياستها بنقل مباريات الدوري الممتاز ورداءة الصورة وغيرها من الامور.
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