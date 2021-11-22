محكمة المنازعات الرياضية توافق على النظر بدعوى درجال ضد شركة الاضواء

وذكر مصدر في اتحاد الكرة للسومرية نيوز ان "محكمة المنازعات الرياضية حددت يوم ٥/١٢/٢٠٢١ موعدا للنظر في الدعوى المقامة من قبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم اضافة لوظيفته ضد شركة اضواء للمطالبة بفسخ العقد والتعويض".وتأتي دعوى درجال ضد الشركة، بسبب سياستها بنقل مباريات الدوري الممتاز ورداءة الصورة وغيرها من الامور.