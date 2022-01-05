ديربي بغداد يبتسم للقيثارة الخضراء على حساب النوارس
حقق نادي الشرطة، اليوم الأربعاء، فوزاً مهماً على نادي الزوراء، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة 17 في الدوري العراقي الممتاز.
وتقدم الزوراء أولاً عن طريق اللاعب مازن فياض في الدقيقة 18، فيما عادل محمد المواس النتيجة للشرطة عبر ركلة جزاء في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني، سجل علي حصني هدف الفوز للشرطة عن الدقيقة 69.
وبهذا الفوز تمسك الشرطة بصدارة الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 33 نقطة.
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