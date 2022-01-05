ديربي بغداد يبتسم للقيثارة الخضراء على حساب النوارس

وتقدم الزوراء أولاً عن طريق اللاعب مازن فياض في الدقيقة 18، فيما عادل محمد المواس النتيجة للشرطة عبر ركلة جزاء في الدقيقة 44.وفي الشوط الثاني، سجل علي حصني هدف الفوز للشرطة عن الدقيقة 69.وبهذا الفوز تمسك الشرطة بصدارة الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 33 نقطة.