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بوسكيتس يستبق الكلاسيكو بتصريح سار عن برشلونة

رياضة

2022-01-12 | 02:46
بوسكيتس يستبق الكلاسيكو بتصريح سار عن برشلونة
1,269 مشاهدة

اكد سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، أن فريقه قادر على تحقيق الانتصار على الغريم التقليدي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال بوسكيتس " لدينا رغبة وحماس كبيرين للمنافسة على اللقب والتتويج به، حيث سيمنحنا الكثير من الثقة لمواجهة ما تبقى من الموسم، ونتوقع مباراة متكافئة للغاية، وكل فريق سيعتمد على أسلحته ".

وأضاف بوسكتس ان " فريقنا بدأ مرحلة جديدة مع مدرب جديد ولاعبين شباب، والكل يريد لعب الكلاسيكو وان فارق النقاط في الليغا فقط لكننا سنلعب مباراة واحدة، وفي آخر كلاسيكو الذي أقيم في الكامب نو انتصروا علينا وكان لدينا فرص ولحظات كنا فيها جيدين للغاية ".

واوضح بوسكتس ان " فريقنا أفضل بدنيا، لكن يجب ألا نخلق الأعذار، ولدينا الثقة والطموح للفوز والمشاركة في النهائي يوم الأحد ونتمنى كسر سلسلة النتائج في الكلاسيكو، وسنحاول اللعب بأسلوبنا وتسجيل الأهداف ونكون أكثر صلابة".

ونوه بوسكتس الى ان " كل شيء في الكلاسيكو متساوي وآمل أن نستعيد جميع اللاعبين في أقرب وقت ممكن ،وانا سعيد للغاية باللاعبين الشباب ويجب الاستفادة من مواهبهم، فهم يمكنهم تحديد مسار النادي في الحاضر والمستقبل".
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