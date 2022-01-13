جدول مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي إنه "يراعي الظروف الاستثنائية التي تحيط بمواعيد مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر".ووفقا للاتحاد الآسيوي فقد تقرر مواصلة إقامة المباريات بنظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات هذا العام وعام 2023 لضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.ووفقا للمواعيد الجديدة فإن أندية منطقة غرب آسيا ستتنافس بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:-دور المجموعات: من 7 حتى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).-دور الـ16: 3 و4 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).-ربع النهائي: 7 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).-نصف النهائي: 10 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).في حين تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:-دور المجموعات: من 15 أبريل حتى 1 مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).-دور الـ16: 18 و19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)-ربع النهائي: 22أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)-نصف النهائي: 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع)وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي الـ19 والـ26 من فبراير 2023، على أن تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، وتقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي: "المنتخبات الآسيوية المتوقع أن تتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ينتظر أن تقوم بوضع برامج إعداد مكثفة للمنافسة، وبالتالي فقد استشعر الاتحاد الآسيوي الحاجة لتسهيل استعداد هذه المنتخبات في مواجهة هذه الظروف".وتابع "بالنظر لما سبق فقد صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس على تغيير مواعيد البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية".يشار إلى أن نادي الهلال السعودي نال لقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الـ23 من نوفمبر الماضي على استاد الملك فهد الدولي.