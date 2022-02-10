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تصنيف الفيفا.. تقدم عراقي ومصري وتراجع تاريخي للجزائر

رياضة

2022-02-10 | 06:14
تصنيف الفيفا.. تقدم عراقي ومصري وتراجع تاريخي للجزائر
3,264 مشاهدة

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحدث تصنيف للمنتخبات الوطنية بعد المباريات الدولية التي شهدها شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفر التصنيف الجديد عن قفزة استثنائية لمنتخب مصر بتقدمه 11 مركزا، حيث وصل للمرتبة الـ34 عالميا بعد نتائجه المميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحل المنتخب المصري في المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا بعد السنغال والمغرب ونيجيريا، حيث احتل أسود الأطلس المركز الـ24 عالميا.

وتقدم منتخب العراق بحسب تنصيف "الفيفا" مركزا واحد ليحل في المركز الـ74 بعد أن كان في الشهر الماضي في الـ75.

أما منتخب السنغال، المتوج بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب مصر، فقد احتل المركز الـ18 عالميا والأول على صعيد القارة السمراء، وهو أعلى مركز له على الإطلاق.

وجاء المنتخب المغربي في صدارة تصنيف المنتخبات العربية، يليه مصر ثم تونس، التي تراجعت للمركز الـ36 عالميا.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف مجددا، متقدما على البرازيل وفرنسا، فيما قفزت الأرجنتين للمرتبة الرابعة على حساب إنجلترا.

وضمت المراكز الـ10 الأولى أيضا كلا من إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك وهولندا، فيما تقدمت ألمانيا والمكسيك نحو المركزين الـ11 والـ12 على الترتيب.

تراجع تاريخي للجزائر

وتراجع منتخب الجزائر بشكل كبير، وسجل أكبر تراجع في النقاط بخصم 55.58 نقطة من رصيده.

وكان بطل أفريقيا 2019 فشل في التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأخيرة، بعدما تذيل مجموعته في دور المجموعات.

منتخب الجزائر كان صاحب أكبر انخفاض في المراكز بالتراجع 14 مرتبة دفعة واحدة، ليستقر في المركز 43 عالميا والسابع أفريقيا.


جامبيا تواصل الإبهار

وواصل منتخب جامبيا الإبهار بعدما كان صاحب أكبر قفزة على الإطلاق هذا الشهر، حيث صعد 25 مركزا دفعة واحدة.

وكان منتخب جامبيا صنع إنجازا تاريخيا بالتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا في أول مشاركة له، ليتواجد في المرتبة 125 عالميا.

كذلك صعدت غينيا الاستوائية التي وصلت أيضًا إلى دور الثمانية في البطولة 15 مركزًا وهي الآن ضمن أفضل 100 منتخب في العالم.

وحققت بعض المنتخبات الأفريقية تقدما ملحوظا أيضا، من بينها مالاوي (10 مراكز) والجابون (7 مراكز) ومالي (5 مراكز).

ومن المقرر أن يتم الكشف عن التصنيف العالمي التالي في 31 مارس/آذار 2022، بعد انتهاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

بلجيكا (1 عالميا)
البرازيل (2 عالميا)
فرنسا (3 عالميا)
الأرجنتين (4 عالميا)
إنجلترا (5 عالميا)
إيطاليا (6 عالميا)
إسبانيا (7 عالميا)
البرتغال (8 عالميا)
الدنمارك (9 عالميا)
هولندا (10 عالميا)

أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

المغرب (24 عالميا)
مصر (34 عالميا)
تونس (36 عالميا)
الجزائر (43 عالميا)
قطر (52 عالميا)
السعودية (53 عالميا)
الإمارات (69 عالميا)
العراق (74 عالميا)
عمان (79 عالميا)
البحرين (89 عالميا)

أفضل 10 منتخبات أفريقية في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

السنغال (18 عالميا)
المغرب (24 عالميا)
نيجيريا (32 عالميا)
مصر (34 عالميا)
تونس (36 عالميا)
الكاميرون (38 عالميا)
الجزائر (43 عالميا)
مالي (48 عالميا)
كوت ديفوار (51 عالميا)
بوركينا فاسو (56 عالميا)

أفضل 10 منتخبات آسيوية في تصنيف الفيفا لشهر فبراير 2022

إيران (21 عالميا)
اليابان (23 عالميا)
كوريا الجنوبية (29 عالميا)
أستراليا (37 عالميا)
قطر (52 عالميا)
السعودية (53 عالميا)
الإمارات (69 عالميا)
العراق (74 عالميا)
الصين (75 عالميا)
عمان (79 عالميا)
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