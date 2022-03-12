صلاح يسجل الهدف رقم 2000 للريدز

وأحرز صلاح هذا الهدف التاريخي لليفربول، من ضربة جزاء في الدقيقة 61، اليوم السبت، أمام برايتون، ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي، ليعلن تقدم فريقه في المباراة 2/0.ورفع صلاح رصيده بذلك إلى 20 هدفا، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، هذا الموسم.وكان نجم ليفربول الآخر، لويس دياز، قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 19.