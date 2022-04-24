رقم قياسي.. الفرنسي "كومان" يحصد 11 لقبًا للدوري بعمر 25 عاما!

السومرية نيوز - رياضة



اقتحم الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونيخ الألماني التاريخ من أبوابه الواسعة، بعد أن أضحى بطلاً للدوريات الأوروبية المختلفة كل عام، منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.





واحتفل كومان مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني السابع في مسيرته الكروية، لكن إنجازات النجم الفرنسي البالغ من العمر (25) عامًا، لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أضاف إلى سجله الثريّ لقب الدوري الـ11 في مسيرته الكروية وهو إنجاز لم يسبقه إليه أحد بهذا العمر.

Kingsley Coman has won 11 league titles in his career.



He's still only 25 😳 pic.twitter.com/qRvgheGexe — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022





كينغسلي كومان أحرز 11 لقباً للدوري بعمر 25 عاماً فقط



وبدأ كومان مسيرته في صفوف باريس سان جيرمان موسم 2012/2013 ليتوج معه بطلاً في مسابقة الدوري الفرنسي موسمين متتاليين، قبل الانتقال صوب يوفنتوس عام 2014، محرزًا لقبين متتاليين في الدوري الإيطالي.



وفي عام 2015، انضم كومان إلى صفوف بايرن ميونيخ، ليحرز هناك مع العملاق البافاري 7 ألقاب متتالية في الدوري الألماني، ليحصد 11 لقبًا للدوري في ثلاث بطولات كبرى بأوروبا.



الفرنسي كينغسلي كومان حصل على لقبين للدوري في موسم 2015-2016؟!



اللافت للانتباه أن كومان أحرز موسم 2015-2016 لقبين للدوري، حينما كان لاعبًا في يوفنتوس في ذلك العام، قبل الانتقال معارًا صوب بايرن ميونيخ. وبدأ كومان مسيرته في صفوف باريس سان جيرمان موسم 2012/2013 ليتوج معه بطلاً في مسابقة الدوري الفرنسي موسمين متتاليين، قبل الانتقال صوب يوفنتوس عام 2014، محرزًا لقبين متتاليين في الدوري الإيطالي.وفي عام 2015، انضم كومان إلى صفوف بايرن ميونيخ، ليحرز هناك مع العملاق البافاري 7 ألقاب متتالية في الدوري الألماني، ليحصد 11 لقبًا للدوري في ثلاث بطولات كبرى بأوروبا.اللافت للانتباه أن كومان أحرز موسم 2015-2016 لقبين للدوري، حينما كان لاعبًا في يوفنتوس في ذلك العام، قبل الانتقال معارًا صوب بايرن ميونيخ.

2012-13 Ligue 1

2013-14 Ligue 1

2014-15 Serie A

2015-16 Serie A

2015-16 Bundesliga

2016-17 Bundesliga

2017-18 Bundesliga

2018-19 Bundesliga

2019-20 Bundesliga

2020-21 Bundesliga

2021-22 Bundesliga



Kingsley Coman's won a league title in every season of his professional career 😎 pic.twitter.com/Oqivdbgca5 — B/R Football (@brfootball) April 23, 2022



ونجح يوفنتوس وبايرن ميونيخ في التتويج بلقبي الدوري الإيطالي والدوري الألماني على التوالي في ذلك الموسم، ليتمكن كومان من تدوين اسمه في الإنجازين خلال وقتٍ واحدٍ.



إنجازات أخرى في رصيد لاعب بايرن ميونيخ كينغسلي كومان



وإلى جانب الألقاب الـ11 في الدوريات الأوروبية الكبرى، يملك كومان في رصيده ألقابًا أخرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020، حينما قاد بايرن ميونيخ للتتويج بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية برأسية رائعة في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب ألقاب أخرى هي: ونجح يوفنتوس وبايرن ميونيخ في التتويج بلقبي الدوري الإيطالي والدوري الألماني على التوالي في ذلك الموسم، ليتمكن كومان من تدوين اسمه في الإنجازين خلال وقتٍ واحدٍ.وإلى جانب الألقاب الـ11 في الدوريات الأوروبية الكبرى، يملك كومان في رصيده ألقابًا أخرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020، حينما قاد بايرن ميونيخ للتتويج بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية برأسية رائعة في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب ألقاب أخرى هي:

كأس العالم للأندية

كأس ألمانيا في (3) مناسبات مختلفة.

كأس إيطاليا.

كأس السوبر الإيطالية.

كأس فرنسا.

كأس السوبر الأوروبية

كأس السوبر الألمانية في (5) مناسبات مختلفة.

كأس السوبر الفرنسية.