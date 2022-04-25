مدرب تشيلسي يعلن رحيل روديغر

وتعرضت محاولات تشيلسي للإبقاء على خدمات روديغر لانتكاسة بسبب عقوبات الحكومة البريطانية على المالك الروسي للنادي اللندني، رومان أبراموفيتش على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تضمنت قاعدة تنص على حرمان اللاعبين الحاليين من التوقيع على عقود جديدة.وأشارت بعض التقارير الى أن "البلوز" قدم عرضا لروديغر قبل العقوبات، ولكن لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه بعد طلب المدافع الألماني الحصول على رسوم ضخمة مقابل تمديد عقده.وقال توخيل بعد فوز تشيلسي على وست هام يونايتد 1-0 أمس الأحد، ضمن المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "روديغر حديث الإعلام. يريد أن يترك النادي. أبلغني ذلك في حديث خاص".وأضاف "قدمنا كل شيء، أنا والنادي ولكن لن نتمكن من الكفاح بعد الآن بسبب الواقع. من دون العقوبات، بإمكاننا أقله أن نستمر في الكفاح ولكن ما بيدنا حيلة. إنه قراره".وكان روديغر (29 عاما)، انضم لتشيلسي في العام 2017 قادما من روما الإيطالي، وحقق مع النادي اللندني لقب دوري الأبطال، وكأس العالم للأندية حيث لعب دورا محوريا في الانتصارات.ويرتبط المدافع الدولي الألماني حاليا بالانتقال إلى العديد من الأندية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان، وبايرن ميونخ وباريس سان جرمان بطلا ألمانيا وفرنسا تواليا.