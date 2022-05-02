انتقادات شديدة للاعبي بايرن ميونخ.. والسبب؟

وفاز بايرن بالفعل بلقب البوندسليجا، وربما كان بالفعل يقضي إجازته ذهنيا، حتى قبل التوجه إلى جزيرة إيبيزا، حيث تعرض فريق المدرب يوليان ناجلسمان لهزيمة غير متوقعة.ومع تبقي مباراتين في الموسم المحلي، سمح ناجلسمان للاعبيه بالحصول على إجازة يومي الأحد والاثنين، وقرر الفريق السفر إلى إيبيزا، قبل العودة إلى التدريبات غدا الثلاثاء.وتغيب 4 لاعبين فقط عن الرحلة، هم: توماس مولر وكينجسلي كومان ودايوت أوباميكانو وبونا سار، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية."غير مقبول"وكان أسطورة الكرة الألمانية، لوتار ماتيوس، من الذين انتقدوا العطلة القصيرة للاعبين، مؤكدا أنه كان ليتخذ "إجراءات أكثر صرامة" إذا كان هو المدرب.وقال نجم بايرن السابق، في تصريحات لشبكة "سكاي": "إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصةً بعد مباراة كهذه".وأردف: "لو كانوا قد فازوا لقلت: ابقوا في إيبيزا 3 أيام.. لو كنت مكان ناجلسمان كنت سأتخذ إجراءات أكثر صرامة.. أيام الراحة بعد هذه المباراة يجب إلغاؤها".واتفق مدرب بايرن ميونخ السابق، فيليكس ماجات، مع ماتيوس، وقال إنه بالتأكيد لن يسمح بشيء من هذا القبيل، ولن يخطر بباله.وتابع: "لقد قرأت للتو (عن رحلة إيبيزا).. ماذا يمكنني أن أقول؟ كانت الفرق الإنجليزية تفعل ذلك منذ فترة طويلة، لكني لا أعرف (إذا كان هذا ممكنًا) بعد نتائج من هذا القبيل".وأضاف ماجات: "لنرى كيف ستسير الأمور.. الاحتفال بالبطولة أمر مفهوم مرة واحدة، ولكن ليس لمدة 3 أسابيع".