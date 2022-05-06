أراوخو يكشف سبب رفضه الرحيل عن برشلونة
السومرية نيوز - رياضة
كشف الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، سبب رفضه العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وتوقيعه على عقد جديد مع البلوجرانا.
وأعلن برشلونة مؤخرًا، توصله لاتفاق مع أراوخو للتجديد حتى صيف 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.
وقال أراوخو، خلال تصريحاته لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "رفضي للعروض؟ كانت دائما رغبتي هي البقاء، وأشعر بسعادة عظيمة لتجديد عقدي".
وأضاف المدافع صاحب الـ23 عامًا: "أنا في أفضل ناد في العالم، وهذه مكافأة للعمل الذي قمت به في الفترة الأخيرة".
وأتم الأوروجوياني رونالد أراوخو: "الثقة التي وضعها النادي بي، تعني أنني أفعل الأشياء بشكل جيد".
ويُعد أراوخو من أهم العناصر في خطط المدير الفني تشافي هيرنانديز، ومتوقع أن يظل قلب الدفاع الأساسي للبلوجرانا في السنوات المقبلة.
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