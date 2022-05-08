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نيمار: سأضحّي بحياتي من أجل لقب مونديال قطر 2022! (فيديو)

رياضة

2022-05-08 | 04:20
نيمار: سأضحّي بحياتي من أجل لقب مونديال قطر 2022! (فيديو)
260 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

وضع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نصب عينيه الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2022 مع المنتخب البرازيلي، بعد أن فشل مع فريقه في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021-22.

وودع نيمار مع بطل الدوري الفرنسي منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ بخسارته (2-3) أمام ريال مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

نيمار الذي فاز باللقب الأوروبي في موسم 2014-2015 مع برشلونة، لم يُحالفه الحظ في دوري أبطال أوروبا منذ حضوره إلى باريس سان جيرمان عام 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وعجز اللاعب عن مساعدة العملاق الباريسي على التتويج بلقبه الأوروبي الأول.

وكان نيمار قريبًا من الفوز بدوري الأبطال قبل عامين عندما وصل باريس سان جيرمان إلى النهائي، لكنهم خسروا (0-1) من بايرن ميونيخ، ومع انطلاق أكبر بطولة لكرة القدم في قطر في وقت لاحق من هذا العام، يريد الجناح السابق للبلوغرانا تذوق المجد الدولي مع منتخب السليساو.

لاعب باريس سان جيرمان نيمار يتطلع مع البرازيل لحصد لقب كأس العالم 2022
وقال لاعب المنتخب البرازيلي في حديث نُشر عبر موقع "يوتيوب" مع مواطنه لاعب فلامينغو دييغو ريباس: "أردت حقًا الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان هذه المرة، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك. الآن أريد أن أنهي 2022 بلقب كأس العالم".

وتأهلت البرازيل إلى كأس العالم 2022 دون أن تتعرض لأي خسارة في تصفيات أمريكا الجنوبية، وفازت في 14 من 17 مباراة، وسيكون المنتخب البرازيلي ضمن المجموعة السابعة في مونديال قطر إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون، وتبدأ البرازيل مشوارها يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني ضد صربيا.

وقبل أكثر من 6 أشهر على انطلاق البطولة، قال نيمار إنه يستعد بالفعل لذلك ويريد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق اللقب: "أنا أجهز نفسي جسديًا وذهنيًا لهذه البطولة وأريد تحقيق اللقب. سأبذل حياتي من أجله، لقد لعبت مرتين حتى الآن في كأس العالم، وأنا أعرف كيف ستكون المنافسة. إذا لم تكن مستعدًا، فستذهب الفرصة بعيدًا، لذلك لا يمكنني تركها تهرب مني".
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