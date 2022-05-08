نيمار: سأضحّي بحياتي من أجل لقب مونديال قطر 2022! (فيديو)

وودع نيمار مع بطل الدوري الفرنسي منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ بخسارته (2-3) أمام ريال مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور ثمن النهائي للبطولة القارية.نيمار الذي فاز باللقب الأوروبي في موسم 2014-2015 مع برشلونة، لم يُحالفه الحظ في دوري أبطال أوروبا منذ حضوره إلى باريس سان جيرمان عام 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وعجز اللاعب عن مساعدة العملاق الباريسي على التتويج بلقبه الأوروبي الأول.وكان نيمار قريبًا من الفوز بدوري الأبطال قبل عامين عندما وصل باريس سان جيرمان إلى النهائي، لكنهم خسروا (0-1) من بايرن ميونيخ، ومع انطلاق أكبر بطولة لكرة القدم في قطر في وقت لاحق من هذا العام، يريد الجناح السابق للبلوغرانا تذوق المجد الدولي مع منتخب السليساو.وقال لاعب المنتخب البرازيلي في حديث نُشر عبر موقع "يوتيوب" مع مواطنه لاعب فلامينغو دييغو ريباس: "أردت حقًا الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان هذه المرة، لكن للأسف لم نتمكن من ذلك. الآن أريد أن أنهي 2022 بلقب كأس العالم".