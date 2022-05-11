نجم يوفنتوس يتلقى عرضين من أمريكا

وينتهي تعاقد كيليني (37 عامًا) مع يوفنتوس عقب انتهاء هذا الموسم، وقد استقر البيانكونيري على عدم التجديد له.وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "سيغادر كيليني يوفنتوس في نهاية الموسم".وأضاف: "تواصلت أندية الدوري الأمريكي معه منذ نيسان الماضي، وقد تلقى عرضين بالفعل أحدهما من لوس أنجليس".وختم: "كيليني لم يتخذ أي قرار بعد، بينما سيوقع يوفنتوس مع مدافع جديد بنسبة 100%".وقاد كيليني منتخب إيطاليا في الصيف الماضي، لتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية، على حساب إنجلترا، في المباراة النهائية.