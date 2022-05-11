اتحاد الكرة: الاندية العراقية مهددة بعدم المشاركة في دوري ابطال اسيا

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي أحمد الموسوي، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد: "وصلنا إشعارا من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، حول آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا أو كأس الاتحاد للنسخة المقبلة التي سيتم تأخير انطلاقها للعام بعد المقبل".واضاف: "هذا الأمر سيجعل هناك بطلين لمسابقة الدوري المحلي، الموسم الحالي والمقبل، ولو افترضنا أن الشرطة حصل على اللقبين، فإنه سيمثل العراق في البطولة، أما إذا كان هناك ناديين احرزا اللقب، فإن المباراة الفاصلة ستحدد المتأهل لدوري أبطال آسيا".وأوضح الموسوي: "سيمثل العراق في كأس الاتحاد الآسيوي، وصيف الدوري إلى جانب بطل الكأس، بشرط حصولهما على الرخصة الآسيوية".واختتم: "عدم تطبيق الاتحاد العراقي لدوري المحترفين، أدى لتقليص مشاركة الأندية العراقية وتخصيص مقعد واحد فقط من دون ملحق في دوري أبطال آسيا، وقد تكون العواقب وخيمة في حال عدم تطبيق دوري المحترفين في المواسم المقبلة، تتمثل بإبعاد الأندية العراقية عن المسابقات الآسيوية".