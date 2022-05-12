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دي يونج يختار مستقبله من بين 5 عمالقة

رياضة

2022-05-12 | 07:13
دي يونج يختار مستقبله من بين 5 عمالقة
580 مشاهدة

حسم فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، وجهته القادمة حال الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنه بالنظر إلى الصعوبات المالية التي يواجهها نادي برشلونة، فإن فرينكي دي يونج، الذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو، هو أحد اللاعبين الذين يمكن للنادي الكتالوني التضحية بهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن دي يونج الذي يمتد تعاقده حتى صيف 2026، يحظى باهتمام أندية عديدة مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الذي يفكر في صفقة تبادلية بانتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن اللاعب الهولندي يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ليلحق بمدربه السابق في أياكس أمستردام، إيريك تين هاج، المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

ولفتت إلى أن انتقال فرينكي دي يونج إلى يونايتد قد تم بنسبة 95٪، ويمكن أن تتم الصفقة في نهاية أيار بمبلغ يتراوح بين 70 و 80 مليون يورو.
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