ليفربول يعلن غياب احد نجومه عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: ان "النجم البرازيلي فابينيو الذي تعرض لإصابة عضلية في فوز ليفربول على أستون فيلا بنتيجة (2-1)، الثلاثاء الماضي، في لقاء مؤجل من البريميرليج، وغادر أرض الملعب في الشوط الأول سيغيب عن المباراة".واضاف:"هناك فرصة جيدة لعودته مرة أخرى هذا الموسم، لكن ليس في نهاية الأسبوع".ويتبقى لليفربول، خوض 4 مباريات على نهاية الموسم، فبعد مواجهة تشيلسي، سيرحل لمواجهة ساوثهامبتون يوم 17 من الشهر الجاري.ويختتم ليفربول، الدوري الإنجليزي باستقبال وولفرهامبتون يوم 22 من نفس الشهر، قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.