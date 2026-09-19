إنتر ميلان يعلن وفاة أسطورته

وقضى ماتسولا مسيرته التي استمرت 17 عاما في كرة القدم الاحترافية مع إنتر، وأصبح واحدا من اللاعبين المؤثرين في تاريخ النادي.ونعاه نادي إنتر قائلا: "ساندور ماتسولا كان أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. ارتدى قميصا واحدا فقط طوال حياته".وسجل لاعب الوسط المهاجم 158 هدفا في 565 مباراة رسمية مع إنتر ، وفاز بالدوري الإيطالي أربع مرات وبكأس أوروبا للأندية الأبطال مرتين.وأحرز ماتسولا هدفين في المباراة التي فاز فيها إنتر ميلان على 3-1 في نهائي للأندية الأبطال عام 1964 ليفوز باللقب للمرة الأولى.ودافع الفريق الإيطالي عن لقبه في العام التالي.كما حقق ماتسولا نجاحات مع المنتخب الإيطالي حيث فاز ببطولة أوروبا عام 1968 واحتل المركز الثاني في 1970.