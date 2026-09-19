استدعاء "قوقية" بدل شاكر في صفوف المنتخب العراقي

قرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي، السبت، استدعاء بدلاً من في صفوف المشارك في خليجي 27.

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وجاء في بيان للمنتخب، "قرّر الجهازُ الفنيُّ للمُنتخبِ الوطنيّ استدعاءَ اللاعب حسن بدلاً من اللاعبِ في بُطولةِ كأسِ 27".

وعزا البيان ذلك، "بعد الفَحصِ الطبيِّ الذي بيّنَ أن اللاعبَ يعاني من إجهادٍ وانزعاجٍ بدنيّ".

وتنطلق في ، يوم الاربعاء المقبل، بطولة 27، وتضم ، السعودية والكويت وعُمان.