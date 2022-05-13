رسميا.. أستون فيلا يضم كوتينيو نهائيا من برشلونة

وأوضح برشلونة في بيان نشره على موقعه، أن قيمة الصفقة كانت 20 مليون يورو، وأنه سيحصل أيضا على 50 بالمئة في حال إعادة بيع النجم البرازيلي إلى فريق آخر.وتعتبر الصفقة جيدة لأستون فيلا، حيث عزز كوتينيو خط وسطه وسجل 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة منذ انضمامه إلى صفوفه.وأعرب مدرب أستون فيلا، ستيفن جيرارد، عن سعادته بالتعاقد نهائيا مع كوتينيو، وقال "إنها صفقة رائعة لأستون فيلا".

🚨 BREAKING NEWS 🚨



FC Barcelona and Aston Villa have reached an agreement to transfer Philippe Coutinho for 20 million euros



🔗 All the details: https://t.co/czrYc33wzX pic.twitter.com/G5NN56FgQh — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 12, 2022

وأضاف "كوتينيو هو نموذج للاحترافية، وتأثيره على المجموعة كان واضحا جدا منذ انضمامه إلينا في يناير"، مؤكدا "دوره كمثل يحتذى به اللاعبون الشباب".وكان كوتينيو (29 عاما)، تألق بشكل لافت مع ليفربول في الفترة بين 2013 و2018، قبل أن يتعاقد معه برشلونة مقابل مبلغ قياسي قدره 142 مليون يورو.وفشل كوتينيو في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة النادي الكتالوني الذي أعاره موسم 2019-2020 إلى بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن تتم إعارة البرازيلي مجددا مطلع العام الحالي لأستون فيلا.