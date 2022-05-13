أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ"

ونشر الحساب الرسمي "للبريميرليغ" على موقع "تويتر" قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، وضمنت كلا من: الدنماركي توماس فرانك (برينفورد)، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الإنجليزي إيدي هاو (نيوكاسل)، الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الفرنسي باتريك فييرا (كريستال بالاس).ويعتبر الثنائي غوارديولا وكلوب أبرز المرشحين، خاصة وأنها يتنافسان على لقب الدوري أيضا.ويتصدر مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، حصدها من 28 انتصارا، و5 تعادلات مقابل 3 هزائم في 36 مباراة.ينما يشغل ليفربول بقيادة يورغن كلوب، مركز الوصافة في "البريميرليغ" بعد تحقيقه 26 انتصارا مقابل 8 تعادلات وهزيمتين.