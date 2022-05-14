لاعب دورتموند يعرض نفسه على برشلونة

ويتعلق الأمر بالظهير البرتغالي الدولي، رافائيل جيريرو، الذي ينتهي عقده مع دورتموند في صيف 2023.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "جيريرو لا يرغب في التجديد مع النادي الألماني، ويبحث عن تجربة جديدة".وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن "برشلونة، يبحث في المقابل عن ظهير أيسر بديل لجوردي ألبا، وقد عرض جيريرو خدماته على البلوجرانا، حيث يرى أن أسلوب لعبه مناسب تمامًا للفريق".ومن جانبه، لا يرفض دورتموند فكرة بيع جيريرو، الصيف القادم، حيث يخشى رحيله مجانًا عند نهاية عقده.ويتراوح سعر الظهير البرتغالي بين 8 و10 ملايين يورو فقط، ويضع برشلونة خيار التعاقد معه في الاعتبار، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.