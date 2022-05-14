صدام منتظر بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

ما زال أمام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب 4 مباريات في سعيهم التاريخي ليصبحوا أول فريق إنجليزي يحرز 4 ألقاب كبيرة في موسم واحد، حيث أحرز ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب تشيلسي بالذات 11-10 بركلات الترجيح (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي) في 27 فبراير/شباط الماضي.
كما وصل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه ريال مدريد في 28 مايو/ أيار الجاري على ملعب "سان دوني" في باريس، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
وعلى الجانب الآخر، خرج تشيلسي من سباق المنافسة على لقب البريميرليغ هذا الموسم، واكتفى بالوجود ضمن رباعي المقدمة، وفي دوري الأبطال خرج من ربع النهائي أمام ريال مدريد (4-5) في مجموع المباراتين، وفشل في انتزاع لقب كأس الرابطة أمام ليفربول.
سجل ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي
يتفوق تشيلسي على ليفربول في عدد مرات التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ إن فريق المدرب الألماني توماس توخيل تُوج باللقب في 8 مناسبات، فيما حقق الليفر اللقب 7 مرات.
ويعتلي أرسنال صدارة الفرق الإنجليزية التي حققت لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 14 مرة، ويأتي من بعده مانشستر يونايتد (12 لقبًا)، ثم في المركز الثالث تشيلسي وتوتنهام (8 ألقاب لكل منهما)، ثم ليفربول وأستون فيلا (7 ألقاب لكل منهما).
تشكيلة ليفربول المُتوقعة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
يدخل ليفربول المواجهة أمام تشيلسي بتشكيلته المُعتادة؛ لكنه سيفتقد لخدمات اللاعب البرازيلي المُصاب فابينيو تافاريس، وبحسب تقارير الصحافة الإنجليزية فإن تشكيلة ليفربول ستكون كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
خط الوسط: جوردان هندرسون، تياغو ألكانتارا، نابي كيتا
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز
تشكيلة تشيلسي المُتوقعة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
وعلى الجانب الآخر، عانى تشيلسي في المواجهات الأخيرة من غياب لاعب الوسط، الفرنسي نغولو كانتي، بداعي الإصابة، وتوقعت الصحف الإنجليزية انتفاء إمكانية الاعتماد على اللاعب خلال مواجهة ليفربول، وفيما يلي التشكيلة المُتوقعة: