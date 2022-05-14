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صدام منتظر بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

رياضة

2022-05-14 | 04:29
صدام منتظر بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي
403 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

تتجه الأنظار إلى ملعب "ويمبلي" التاريخي في العاصمة لندن، السبت 14 مايو/ أيار، لمتابعة المواجهة المُرتقبة بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يحاول "الريدز" التشبث بآماله في إحراز رباعية تاريخية، فيما يسعى "البلوز" إلى إنقاذ الموسم بالتتويج بلقب وحيد.

ما زال أمام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب 4 مباريات في سعيهم التاريخي ليصبحوا أول فريق إنجليزي يحرز 4 ألقاب كبيرة في موسم واحد، حيث أحرز ليفربول لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب تشيلسي بالذات 11-10 بركلات الترجيح (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي) في 27 فبراير/شباط الماضي.

كما وصل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه ريال مدريد في 28 مايو/ أيار الجاري على ملعب "سان دوني" في باريس، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

وعلى الجانب الآخر، خرج تشيلسي من سباق المنافسة على لقب البريميرليغ هذا الموسم، واكتفى بالوجود ضمن رباعي المقدمة، وفي دوري الأبطال خرج من ربع النهائي أمام ريال مدريد (4-5) في مجموع المباراتين، وفشل في انتزاع لقب كأس الرابطة أمام ليفربول.

سجل ليفربول وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي
يتفوق تشيلسي على ليفربول في عدد مرات التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ إن فريق المدرب الألماني توماس توخيل تُوج باللقب في 8 مناسبات، فيما حقق الليفر اللقب 7 مرات.

ويعتلي أرسنال صدارة الفرق الإنجليزية التي حققت لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 14 مرة، ويأتي من بعده مانشستر يونايتد (12 لقبًا)، ثم في المركز الثالث تشيلسي وتوتنهام (8 ألقاب لكل منهما)، ثم ليفربول وأستون فيلا (7 ألقاب لكل منهما).

تشكيلة ليفربول المُتوقعة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
يدخل ليفربول المواجهة أمام تشيلسي بتشكيلته المُعتادة؛ لكنه سيفتقد لخدمات اللاعب البرازيلي المُصاب فابينيو تافاريس، وبحسب تقارير الصحافة الإنجليزية فإن تشكيلة ليفربول ستكون كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
خط الوسط: جوردان هندرسون، تياغو ألكانتارا، نابي كيتا
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز


تشكيلة تشيلسي المُتوقعة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
وعلى الجانب الآخر، عانى تشيلسي في المواجهات الأخيرة من غياب لاعب الوسط، الفرنسي نغولو كانتي، بداعي الإصابة، وتوقعت الصحف الإنجليزية انتفاء إمكانية الاعتماد على اللاعب خلال مواجهة ليفربول، وفيما يلي التشكيلة المُتوقعة:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، تياغو سيلفا، أنطونيو روديغر، ريس جيمس، ماركوس ألونسو
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، جورجينيو
خط الهجوم: ماسون مونت، كاي هافيرتز، تيمو فيرنر


ماذا قال يورغن كلوب وتوماس توخيل قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي؟
خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اعتبر مدرب ليفربول أن إنهاء الموسم بلقب كأس الرابطة فقط لن يُعتبَر ناجحًا، وقال: "أعتقد أننا جميعًا نوافق حتى الآن أن هذا الموسم ناجحٌ جدًا؛ لكن من دون الفوز بأي شيء (آخر)؛ فلن يكون الموسم (الذي نريده)".

وتابع كلوب: "فزنا بكأس الرابطة؛ ولكن نحن ليفربول! نحن فريق من الطراز العالمي، لدينا فريق من الطراز العالمي، لذا من الصعب تقييم موسم على أنه ناجح إذا فزنا فقط بكأس الرابطة.. نحن الآن في خضم الفترة المصيرية، ولا مشكلة في ذلك".

ولم يسبق لأي فريق إنجليزي أن اقترب من تحقيق هذه الرباعية، غير أن الريدز يدرك أن بصيصًا من الأمل ما زال يربطه بالفوز بالبريميرليغ، إذ لم يعد سيتي الفائز يحتاج سوى لأربع نقاط من مباراتيه الأخيرتين أمام وست هام وأستون فيلا للاحتفاظ بلقبه.

وفي الناحية الأخرى، أكد مدرب تشيلسي أن فريقه وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعقلية واضحة، وأضاف: "فعلنا ما احتجنا إلى القيام به هذا الأسبوع". وأوضح توخيل: "يخوض الفريقان مباريات كثيرة بكثافة وضغوط عالية، لا أتوقع أشياء مجنونة منهم أو منّا. لدينا الفرصة للفوز ببطولة محلية؛ لذا سنحاول بكل ما نملك".

وحامت الشكوك حول مستقبل تشيلسي والعديد من كوادره منذ أن طرح مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، النادي للبيع قبل أن تفرض عليه الحكومة عقوبات بعد غزو بلاده لأوكرانيا، في حين تقدم رجل الأعمال الأميركي الثري، تود بوهلي، ومجموعة شركات بطلب الشراء مقابل 5.2 مليارات دولار نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنّ العرض ما زال رهنًا بموافقة رابطة الدوري.

وقبل انتقال ملكية النادي، يملك توخيل فرصة لإنهاء حقبة أبراموفيتش بكأس أخيرة، ضمن مسعاه للفوز بأول لقب محلي بعد قيادته تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في العام الماضي.

وبات ليفربول وتشيلسي أوّل ناديين إنجليزيين يتواجهان في نهائي مسابقتي الكأس وكأس الرابطة في العام ذاته منذ أرسنال وشيفيلد وينسداي عام 1993، حيث انتهت المواجهة المزدوجة بينهما لصالح فريق "المدفعجية" بنتيجة (2-1) في المباراتين.
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