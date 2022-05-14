نادٍ أوروجوائي يطرح كرة نهائي مونديال 1974 للبيع
السومرية نيوز - رياضة
سيتم طرح الكرة التي خاض بها منتخبا ألمانيا وهولندا نهائي كأس العالم 1974 في ميونخ، ومنحت أصحاب الأرض لقبهم الثاني، للبيع بالمزاد العلني من قبل نادٍ أوروجوائي، رغم عدم وجود تفاصيل عن ظروف المزاد حتى الآن.
وأفاد رئيس نادي رامبلا جونيورز الأوروجوائي، دانيال بيانكي، بأن المزاد المذكور سيكون على مستوى دولي، دون إيضاح الدولة التي سيقام فيها.
ووفقا لبيانكي، فإن الكرة مملوكة للنادي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية، منذ 25 عاما، بعدما تبرع بها للفريق رئيسه آنذاك، رامون باريتو، الذي شارك في تحكيم تلك المباراة.
وكان الحكم المذكور أحد الحكام المساعدين في المباراة، التي أقيمت يوم 7 يوليو/تموز 1974 على ملعب ميونخ الأولمبي، أمام أكثر من 70 ألف متفرج.
وبالإضافة إلى تلك المباراة، كان باريتو أيضا أحد الحكام المساعدين في نهائي كأس العالم 1978، عندما فازت الأرجنتين بقيادة سيزار لويس مينوتي على هولندا (3-1).
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