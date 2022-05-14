"باتريك مبوما" يعلن إسلامه ويختار اسما جديداً

السومرية نيوز - دوليات

تصدر اسم لاعب منتخب الكاميرون السابق باتريك مبوما، محركات البحث والترند في الساعات الماضية بعد أن أعلن إسلامه في مسجد بوناموسادي وسط عدد من المصلين.



وظهر باتريك مبوما في مقطع فيديو صوّر من داخل المسجد، معلناً اسلامه وتغير اسمه إلى "جليل".

ولاقى هذا الموضوع تفاعلاً كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تدواله بكثرة إلى جانب عدة صور جمعته بعدد من الناس خارج المسجد.

حصد باتريك مبوما شهرة كبيرة خلال مسيرته مع منتخب الكاميرون، وحجز لنفسه مكاناً في قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع فريق "الأسود" برصيد 11 هدف.

وتمكن باتريك مبوما من تسجيل أهدافه مع أسود الكاميرون في ثلاث نسخ مختلفة، بأعوام (2000في غانا ونيجيريا - 2002 في مالي - 2004 في تونس).