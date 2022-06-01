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قمة القوة الجوية وزاخو تتصدر مواجهات جولة الدوري العراقي

رياضة

2022-06-01 | 07:47
قمة القوة الجوية وزاخو تتصدر مواجهات جولة الدوري العراقي
442 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
تنطلق غدا الخميس، مباريات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث تقام 5 مباريات منها 3 خارج ملاعب العاصمة بغداد، فيما تستمر بقية المباريات يومي الجمعة والسبت المقبلين.

مواجهة افتتاح الجولة ستجمع القاسم مع ضيفه أربيل والتي ستقام في ملعب الكفل الأولمبي بمدينة بابل، ويحاول فيها أصحاب الأرض تحقيق الانتصار والابتعاد عن مراكز الخطر، فيما يسعى أربيل للعودة بنقاط الفوز وضمان البقاء في المناطق الدافئة.

ويعود سامراء الذي هبط رسميا وبشكل مبكر إلى دوري الدرجة الأولى، لخوض مبارياته في ملعبه بعد اكتمال مدة عقوبة الحرمان التي طالت جماهيره لأسباب انضباطية، ويستضيف الكهرباء في مواجهة صعبة ، نظرا للمستويات المتميزة التي يقدما البرتقالي بقيادة مدربه الشاب لؤي صلاح.

ويحل نفط ميسان ضيفا على وصيف الترتيب الطلبة ، في مباراة صعبة للضيوف الذين يحاولون تصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، فيما يرفع الطلبة شعار الفوز لتعزيز موقعه والاستمرار في عروضه القوية.

ويتطلع الميناء إلى مباغتة حامل اللقب الشرطة، بتحقيق الانتصار الثاني تواليا، وكسب أهم 3 نقاط له في الموسم الحالي رغم صعوبة المواجهة أمام البطل الذي يسعى للتعويض بعد خسارتين متتاليتين إثر غياب الحافز لدى نجومه بعد حسم اللقب مبكرا.
 
ويستضيف الزوراء منافسه أمانة بغداد في ملعب الشعب الدولي، في مواجهة يحاول فيها تعويض إهدار النقاط في الجولات الماضية، وتحقيق الانتصار للعودة للمنافسة والوصول للمربع الذهبي، بينما ستكون مهمة أبناء المدرب عصام حمد صعبة في ظل التراجع الأخير بالنتائج وامتلاكهم بصيصا من الأمل لتعديل المسار.

وتستكمل المباريات بعد غد الجمعة، إذ تقام مباراتين، تجمع الأولى الصناعة مع ضيفه نفط البصرة في مباراة ذات حسابات متكافئة وطموحات مشتركة لنيل الفوز والتقدم إلى الأمام، فيما يستضيف ملعب الشعب الدولي قمة مباريات الجولة بين القوة الجوية وزاخو، ويحاول فيها الصقور تعويض خسارتهم في الجولة الماضية والبقاء في المربع الذهبي، بينما يمتلك تلاميذ المدرب السوري فراس الخطيب فرصة كبيرة لنيل العلامة الكاملة بسبب الظروف الإدارية المعقدة التي تواجه مستضيفه.

ويحل الكرخ ضيفا ثقيلا على النجف في مباراة تم تعديل موعدها من الجمعة إلى السبت لتزامن موعدها السابق مع مناسبة دينية، ويلعب في ملعب النجف الدولي أيضا نفط الوسط مع النفط في مواجهة هامة للطرفين يبحث فيها الأول عن تقليص الفارق مع الوصيف ، بينما يسعى أبناء المدرب باسم قاسم للاقتراب من مراكز المقدمة.

وتختتم الجولة بلقاء الديوانية مع نوروز في ملعب الأول في مباراة الحسابات المختلفة، إذ يبحث الأول عن الهروب من الهبوط، فيما يتطلع القادم من الشمال لمواصلة عروضه المبهرة والاقتراب من المربع الذهبي.
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