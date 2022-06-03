رونالدو يحسم موقفه من البقاء مع مانشستر يونايتد

وكان رونالدو قد ترك يوفنتوس بعد ثلاثة مواسم، ليعود إلى مانشستر يونايتد، بعد 12 عامًا، وقدم موسمًا رائعًا مع الشياطين الحمُر، ولكن الموسم كان مخيبًا للآمال لعدم حصوله على أي لقب، كما أن الفريق لم يتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.ويتبقى لللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، عام واحد فقط على نهاية عقده مع يونايتد، وعلى الرغم من مشاكل النادي الأخيرة، إلا أن كريستيانو أكد أنه سعيد داخل مانشستر.وقال رونالدو في حواره مع موقع ناديه الرسمي: "لقد كنت سعيدًا بالطبع بالعودة إلى نادٍ رفع مستوى مسيرتي حقًا، لذلك كان لا يُصدق".وأضاف: "عندما عدت مرة أخرى كان من الجيد أن أشعر بدعم وحب الجماهير، لقد كُنت وما زلت سعيدًا جدًا لوجودي هُنا في مانشستر يونايتد".وواصل: "الجماهير كانوا مُذهلين حقًا، حتى عندما نخسر المباريات، كانوا دائمًا يدعموننا، ويقفون معنا، الجماهير سيكونون دائمًا في قلبي، ونحن نقدرهم ونحترمهم لأنهم دائمًا بجانبنا".وأكمل: "أتذكر بالطبع مباراتي الأولى بعد العودة عندما لعبنا ضد نيوكاسل، بالطبع كنت أشعر ببعض التوتر والعصبية وهذا أمر طبيعي، ولكن بعد ذلك الأمور سارت على ما يُرام، لقد شاركت من البداية وسجلت هدفين، وهذا كان أمر جيدًا للغاية".وأتبع: "من الجيد دائمًا أن تُحرز أهدافًا من أجل هذا النادي، ويكون من الرائع أن تُسجل هاتريك بالطبع، ولكن الأهم بالنسبة لي محاولة مساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات من أجل الحصول على البطولات والألقاب".كما أصر رونالدو على أنه لا يزال يؤمن أن مانشستر يونايتد سيتوج بالألقاب في الموسم القادم، وقال: "نحن سوف نعود إلى حيث ننتمى من جديد".وأنهى: "أنا واثق أن مانشستر سيكون أفضل، وكما قلت من قبل، أحيانًا يستغرق الأمر وقتًا ولكني ما زلت أؤمن بذلك".