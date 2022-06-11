كيف سيؤثر موعد مونديال قطر 2022 في الموسم الكروي الجديد؟

السومرية نيوز - رياضة

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى قطر، التي تستضيف منافسات مونديال كأس العالم الذي يُقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في قارة آسيا، وذلك خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول القادمين.









كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى؟

تنطلق الدوريات الأوروبية الكبرى في موعد مبكر قليلاً عن المعتاد؛ إذ ستبدأ منافساتها في الأسبوعين الأول والثاني من شهر أغسطس/ آب القادم، وستنتهي في موعد متأخر قليلاً عن المعتاد، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار 2023، والأسبوع الأول من شهر يونيو من العام ذاته.



كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في أداء المنتخبات المشاركة في المونديال؟

تُقام بطولة كأس العالم قطر 2022، في منتصف الموسم الكروي القادم 2023/2022، وهو الوقت الذي يصل فيه اللاعبون إلى أفضل حالاتهم البدنية والفنية، بحسب محللين، ما سيساعدهم على تقديم أفضل المستويات في المونديال، بخلاف النسخ السابقة التي كانت تُقام عقب انتهاء الموسم الكروي، وبعد أن تكون لياقة اللاعبين قد استُنزفِت كثيراً خلال الموسم، وهو ما سيتلافاه مونديال قطر 2022.



وسيساعد تأخر إقامة المونديال عن موعده الأصلي ببضعة أشهر مدربي المنتخبات الذين تولوا مهمتهم قبل فترة قصيرة؛ مثل مدرب المنتخب الألماني "هانز فليك" الذي سيحظى وفقاً لمراقبين، بوقت أكبر لنقل أفكاره إلى لاعبي منتخب "المانشافت".



كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في دوري أبطال أوروبا 2023/2022؟

لن يتأثر دوري أبطال أوروبا 2023/2022 كثيراً بموعد كأس العالم قطر 2022؛ إذ تتخلله في كل موسم فترة توقف تبدأ عقب نهاية دور المجموعات في النصف الأول من الموسم، وتستمر حتى موعد انطلاق منافسات الثُمن النهائي في مارس/ آذار من كل عام، وخلال فترة التوقف هذه ستُقام منافسات كأس العالم 2022.



وستبدأ التصفيات المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022 في 21 يونيو، وتستمر حتى 24 أغسطس، على أن تُقام مباريات دور المجموعات من 6 سبتمبر/ أيلول إلى 2 نوفمبر 2022، ولكن موعد المباراة النهائية سيتأخر بسبب تأخر انتهاء منافسات الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية؛ ولذلك سيُقام في 10 يونيو/ 2023، أي بعد أسبوعين تقريباً مقارنة بنهائي نسخة 2022 الذي أُقيم في 28 مايو.



كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوري الإنجليزي 2023/2022؟

يبدأ الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي 2023/2022 في 6 أغسطس، على أن ينتهي في 28 مايو، أي بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط مقارنةً بالموسم الكروي 2022/2021.



وبخلاف دوريات أخرى، لن تمنح رابطة الدوري الإنجليزي وقتاً كبيراً للاعبين من أجل الراحة بعد انتهاء منافسات كأس العالم؛ إذ سيتوقف البريميرليغ خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 26 ديسمبر، وسيذهب اللاعبون الدوليون للمشاركة مع منتخباتهم في 14 نوفمبر، ثم سيعودون للعب مع أنديتهم في 26 ديسمبر، أي بعد انتهاء منافسات المونديال بثمانية أيام. وكانت قطر قد أبدت استعدادها لاستضافة البطولة في شهري (يونيو/ حزيران) و(يوليو/ تموز) كما حدث في النسخ الماضية، بفضل وجود تقنية التكييف في الملاعب والمدرجات، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تغيير موعد البطولة لتُقام في الشتاء.تنطلق الدوريات الأوروبية الكبرى في موعد مبكر قليلاً عن المعتاد؛ إذ ستبدأ منافساتها في الأسبوعين الأول والثاني من شهر أغسطس/ آب القادم، وستنتهي في موعد متأخر قليلاً عن المعتاد، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار 2023، والأسبوع الأول من شهر يونيو من العام ذاته.تُقام بطولة كأس العالم قطر 2022، في منتصف الموسم الكروي القادم 2023/2022، وهو الوقت الذي يصل فيه اللاعبون إلى أفضل حالاتهم البدنية والفنية، بحسب محللين، ما سيساعدهم على تقديم أفضل المستويات في المونديال، بخلاف النسخ السابقة التي كانت تُقام عقب انتهاء الموسم الكروي، وبعد أن تكون لياقة اللاعبين قد استُنزفِت كثيراً خلال الموسم، وهو ما سيتلافاه مونديال قطر 2022.وسيساعد تأخر إقامة المونديال عن موعده الأصلي ببضعة أشهر مدربي المنتخبات الذين تولوا مهمتهم قبل فترة قصيرة؛ مثل مدرب المنتخب الألماني "هانز فليك" الذي سيحظى وفقاً لمراقبين، بوقت أكبر لنقل أفكاره إلى لاعبي منتخب "المانشافت".لن يتأثر دوري أبطال أوروبا 2023/2022 كثيراً بموعد كأس العالم قطر 2022؛ إذ تتخلله في كل موسم فترة توقف تبدأ عقب نهاية دور المجموعات في النصف الأول من الموسم، وتستمر حتى موعد انطلاق منافسات الثُمن النهائي في مارس/ آذار من كل عام، وخلال فترة التوقف هذه ستُقام منافسات كأس العالم 2022.وستبدأ التصفيات المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022 في 21 يونيو، وتستمر حتى 24 أغسطس، على أن تُقام مباريات دور المجموعات من 6 سبتمبر/ أيلول إلى 2 نوفمبر 2022، ولكن موعد المباراة النهائية سيتأخر بسبب تأخر انتهاء منافسات الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية؛ ولذلك سيُقام في 10 يونيو/ 2023، أي بعد أسبوعين تقريباً مقارنة بنهائي نسخة 2022 الذي أُقيم في 28 مايو.يبدأ الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي 2023/2022 في 6 أغسطس، على أن ينتهي في 28 مايو، أي بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط مقارنةً بالموسم الكروي 2022/2021.وبخلاف دوريات أخرى، لن تمنح رابطة الدوري الإنجليزي وقتاً كبيراً للاعبين من أجل الراحة بعد انتهاء منافسات كأس العالم؛ إذ سيتوقف البريميرليغ خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 26 ديسمبر، وسيذهب اللاعبون الدوليون للمشاركة مع منتخباتهم في 14 نوفمبر، ثم سيعودون للعب مع أنديتهم في 26 ديسمبر، أي بعد انتهاء منافسات المونديال بثمانية أيام.

كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوري الإسباني 2023/2022؟

يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023/2022 في 12 أغسطس، وينتهي في 4 يونيو، ما يعني أنه سيتأخر أسبوعين مقارنة بالموسم الكروي الماضي 2022/2021.



وعلى غرار رابطة البريميرليغ، لن تمنح رابطة "الليغا" لاعبيها وقتاً كبيراً للراحة عقب انتهاء منافسات المونديال؛ إذ سينضم اللاعبون الدوليون إلى معسكرات منتخباتهم في 14 نوفمبر، على أن يعودوا في 26 ديسمبر للعب مع أنديتهم في بطولة الدوري.



كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوري الإيطالي 2023/2022؟

يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2023/2022 في 13 أغسطس، وينتهي في 4 يونيو، ما يعني أنه سيتأخر أسبوعين مقارنة بالموسم الماضي 2022/2021.



وسيحظى اللاعبون الدوليون في الدوري الإيطالي بفترة راحة أطول مقارنةً بلاعبي دوريات إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، إذ سيذهبون للانضمام إلى معسكرات منتخباتهم في 14 نوفمبر، على أن يعودوا للعب مع أنديتهم في 4 يناير/ كانون الثاني 2023.



كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوري الألماني 2023/2022؟

يبدأ الدوري الألماني 2023/2022 منافساته في 5 أغسطس، وينتهي في 27 مايو، وسيحظى لاعبو "البوندسليغا" بفترة راحة هي الأطول في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى؛ إذ سيذهب اللاعبون الدوليون إلى منتخباتهم في 12 نوفمبر، ثم سيعودون للعب مع أنديتهم في 20 يناير 2023.



ويتميز الدوري الألماني بأنه يضم 18 فريقاً فقط، وهو ما ساعد على منح فترة راحة أطول للاعبين مقارنة بالدوريات الأخرى في أوروبا، ومن دون إحداث تأثير كبير في موعد انتهاء منافسات البطولة.



كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوري الفرنسي 2023/2022؟

يبدأ الدوري الفرنسي 2023/2022 منافساته في 6 أغسطس، وينتهي في 21 مايو، وسيذهب اللاعبون الدوليون إلى معسكرات منتخباتهم في 14 نوفمبر، على أن يعودوا للعب مع أنديتهم في 28 ديسمبر.



كيف سيؤثر موعد كأس العالم قطر 2022 في الدوريات العربية في موسم 2023/2022؟

حجزت 4 منتخبات عربية مقاعدها في مونديال 2022؛ هي قطر (البلد المستضيف)، والسعودية، والمغرب، وتونس. ويتميز دوري نجوم قطر والدوري السعودي بوجود العديد من اللاعبين الدوليين، الذين ينشطون في البطولتين، فضلاً عن لاعبي منتخبي قطر والسعودية، وهو ما يعني توقف بطولة الدوري تلقائياً في البلدين.



وفي المقابل، ينشط لاعبو منتخبَي تونس والمغرب في الدوريات الأوروبية، وتضم بطولتا الدوري المحلي في الدولتين عددا أقل من اللاعبين الدوليين، لكنهما ستتوقفان خلال فترة البطولة العالمية التي يشارك فيها "أسود الأطلس" و"نسور قرطاج".



هل ستتأثر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بموعد كأس العالم قطر 2022؟

أقيمت النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير/ شباط 2021، لكن النسخة القادمة التي ستُقام في كوت ديفوار عام 2023 لن تقام خلال الفترة ذاتها، بل ستنطلق في الصيف.



وستُقام هذه البطولة خلال الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023؛ وذلك لئلا يأتي موعد البطولة الأفريقية بعد انتهاء منافسات المونديال بفترة وجيزة، وهو ما كان سيؤدي إلى غياب اللاعبين الأفارقة الناشطين في الدوريات الأوروبية عن فرقهم لفترة تتجاوز شهرين.