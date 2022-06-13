رسميا.. هالاند يكمل إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي (فيديو وصور)

قدم نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، لاعبه الجديد الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني.



ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على "تويتر"، فيديو للمهاجم النرويجي، كتب عليه "مرحبا هالاند".

وتضمن الفيديو صورة هالاند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء جلوسه على أريكة بين وسادتين، ثم ظهر النجم النرويجي بعمره الحالي في مكان مشابه، ويرتدي القميص الحالي للنادي الإنجليزي.

HE'S HERE! 💙 pic.twitter.com/JuZEtzTWbv — Manchester City (@ManCity) June 13, 2022 وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي أثناء تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الإنجليزي: "هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، لقد كنت أشاهد مانشستر سيتي دائما، لا يسعك إلا الإعجاب بأسلوب لعبهم، إنهم يصنعون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي".