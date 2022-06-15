تشواميني يهدد مكانة نجم ريال مدريد

ويعد كاسيميرو (30 عاما) أحد أفراد القوام الأساسي في ريال مدريد خلال السنوات الماضية، وساهم في الكثير من نجاحات الريال.ومع ذلك، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد بات يمتلك بديلا للبرازيلي كاسيميرو، بعد تعاقده مع الفرنسي أوريلين تشواميني، قادما من موناكو.وأضافت الصحيفة، أن تشواميني سيكون اللاعب الأول من نوعه الذي ينضم للفريق بنفس خصائص كاسيميرو الدفاعية.وأشارت إلى أن القيمة الكبيرة التي انتقل بها تشواميني إلى ريال مدريد، بجانب مستواه وكونه لاعبا أساسيا في منتخب فرنسا، أمور ستجعل حصوله على فرصة المشاركة بدلا من كاسيميرو قوية، على الرغم من أن البرازيلي يعتبر لاعبا غير قابل للمساس في ريال مدريد، ولكن كان ذلك قبل وصول رابع أغلى صفقات الميرنجي في تاريخه.وسيدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، في حيرة يحسد عليها لاختيار لاعبه الأساسي في وسط الفريق، خلال الموسم المقبل.