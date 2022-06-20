تحديد موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية الخيرية

وقال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خلال مؤتمر صحفي ، بحضور الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن المباراة الودية الخيرية بين الفريقين ستقام يوم 24 اب المقبل.على أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.ومن المقرر، أن تقام المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي على ملعب "كامب نو"، للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق.حيث يعاني خوان أنزوري من مرض التصلب الجانبي الضموري، وستقام تلك المباراة الخيرية لتذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.ومن جانبه، أكد بيب غوارديولا، أن "فريق مانشستر سيتي سيأتي إلى كامب نو بكامل نجومه، وبما في ذلك، إيرلينغ هالاند والبرتغالي برناردو سيلفا المرتبط بالتوقيع مع برشلونة في الفترة الأخيرة".يذكر أن هذه هي المرة الأولى الذي سيلتقي فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، والذي تولى القيادة الفنية مؤخرا للفريق الكتالوني.