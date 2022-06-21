لقاء الصقور والنوارس ابرز مواجهات الجولة 37 من الدوري الممتاز

وتفتتح مباريات الجولة بمواجهة النفط مع ضيفه القاسم في مباراة يسعى فيها أهل الدار لتحقيق الانتصار والاقتراب من المربع الذهبي، فيما يحاول الضيوف كسب نقاط الفوز وتعويض الاخفاقات الماضية والابتعاد عن المواقع الاخيرة.ويستضيف أمانة بغداد منافسه الديوانية، في مباراة تشكل أهميتها بحاجة الفريقين للفوز من اجل البقاء في الدوري الممتاز والابتعاد عن مراكز الهبوط.ويحاول الكرخ مواصلة عروضه القوية عندما يواجه الكهرباء في امتحان صعب بعد المستويات الكبيرة التي قدمها البرتقالي في الجولات الماضية.ويضيف ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، لقاء الميناء صاحب المركز قبل الأخير أمام الطلبة الثالث، ونتيجة المواجهة مهمة للضيوف من أجل العودة للوصافة بينما يسعى الميناء لمصالحة جماهيره بانتصار معنوي بعد الهبوط التاريخي.ويضرب زاخو موعدا مع سامراء في مواجهة تبدو ملامحها لمصلحة أهل الدار الذين يحاولون تعويض الخسارة في المباراة السابقة وكسب انتصار مهم، فيما تعد المباراة تحصيل حاصل لصاحب الترتيب الأخير.ويتطلع نفط الوسط لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف الصناعة في ملعب النجف الدولي.وتستكمل المباريات بعد غد الخميس، بإقامة 4 مباريات، حيث يحل أربيل ضيفا ثقيلا على نوروز صاحب النتائج المبهرة في مرحلة الإياب، ويحاول النجف مباغتة حامل اللقب الشرطة بانتصار جديد يحسن من موقعه، فيما يبحث الشرطة عن تجريب لاعبيه الشباب في هذه الموقعة.ويقام في ملعب الفيحاء ديربي النفط بين البصرة وميسان، وتختتم المواجهات بقمة الزوراء والقوة الجوية، حيث يبحث فيها الأول عن الوصول للترتيب الثالث فيما يتطلع الثاني للتمسك بالوصافة.