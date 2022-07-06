سفير العراق لدى لبنان يهنئ وفد ألعاب القوى بنتائجهم

وقالت السفارة العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السفير البراك التقى اليوم الاربعاء 6/7/2022 في مقر السفارة رئيس واعضاء الوفد العراقي المشارك في بطولة غرب اسيا لالعاب القوى 2022 والمقامة حالياً في لبنان لفئة الشباب وهنأ الوفد على النتائج الطيبة التي حققها في البطولة متمنياً لهم المزيد من العطاء والنجاح لرفع اسم العراق في المحافل الرياضية الدولية".من جانبه، قدم رئيس الوفد صباح حسن عبدالله "شكره وتقديره للسفير على ادامة التواصل والمتابعة مع الفريق طيلة ايام البطولة الجدير بالذكر بأن الوفد الرياضي العراق المشارك في البطولة تالف من 37 عضواً من فئة الشباب والشابات".