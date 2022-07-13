مدرب عراقي يعلق على مشاركة زيدان إقبال امام ليفربول

وقال هاشم: "الموهوب العراقي زيدان إقبال، ظهر بصورة متميزة طوال دقائق الشوط الثاني ، بعد أن زج به مدرب الفريق تين هاج في بدايته، كلاعب ارتكاز، وأظهر إمكانيات رائعة في الاستلام والتسليم، إلى جانب الدقة في التمرير وطريقة التعامل مع الضغط على الخصم بطريقة احترافية".وأضاف: "زيدان مرر 10 كرات، ولعب معظمها بإتقان ودقة، ونجح أيضا في اللعب السليم تحت الضغط ، وتمكن من السيطرة على منطقة الوسط".وأوضح: "مدرب مانشستر يونايتد منح فرصة ذهبية للاعبنا زيدان إقبال بإشراكه بالمباراة التي ستكون خير حافز له في المباريات المقبلة ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز".وختم: "مباراة اليوم التي لعبها محترفنا ولشوط كامل، وأمام ناد كبير بحجم ليفربول ، وتحت أنظار جماهير غفيرة، قدم فيها هذا المستوى، دليل على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها زيدان إقبال ".