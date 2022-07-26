صلاح يرشح لجائزة مرموقة في بريطانيا

وقالت المنظمة ان "محمد صلاح أحد أكثر المهاجمين تميزا في كرة القدم الأوروبية، وحاز على لقب دوري أبطال أوروبا من قبل رفقة الريدز، وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح شخصية بارزة في كل أنحاء العالم، ويدافع عن مساواة المرأة في الشرق الأوسط بينما يُظهر إيمانه بشكل بارز على الساحة العالمية".وكان محمد صلاح، جدد عقده مع نادي ليفربول لثلاث سنوات، والعقد الجديد سيجعل صلاح أعلى اللاعبين أجرا بالفريق.