رونالدو يطلب تحديد سعره بعد تلقيه عرضا من ناد منافس

وأجرى "الدون" ووكيل أعماله، خورخي مينديز، محادثات مع إدارة "أولد ترافورد" هذا الأسبوع في محاولة لحل مصير مستقبله.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو يزعم أن لديه عرضا ويريد من إدارة النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أن يحددوا ثمن تخليهم عنه ليتمكن من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.لم يوضح التقرير النادي المهمتم بالتعاقد مع رونالدو، بالإضافة إلى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، تم ربط أمثال تشيلسي ونابولي برونالدو هذا الصيف.ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك العقد لمدة 12 شهرا أخرى.ويستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون في افتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسعة أيام فقط.