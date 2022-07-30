على سبيل الإعارة.. أرسنال يعلن انتقال لاعبه إلى مارسيليا

وانتقل تافاريس صاحب 22 عامًا لصفوف أرسنال الإنجليزي صيف العام الماضي قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد تألقه مع الفريق البرتغالي.ولعب الظهير الأيسر البرتغالي مع أرسنال في 28 مباراة ونجح في تسجيل هدف واحد هز به شباك مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي أقيم في الجولة الـ34 وانتهى بفوز أرسنال (3-1)، كما صنع هدفين في مسيرته مع الغانرز.وأعلن نادي أرسنال أيضًا تسمية النرويجي مارتن أوديغارد، صانع ألعاب الفريق وصاحب 23 عامًا قائدًا للفريق اعتبارًا من بداية الموسم الجديد.وانضم أويجارد لصفوف أرسنال في كانون الثاني 2021، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة قبل أن يتحول عقد الإعارة لانتقال نهائي بداية الموسم المنصرم. ولعب النرويجي مع أرسنال 60 مباراة، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 7 آخرين.وظهر أوديغارد يحمل شارة القيادة لفريق أرسنال في المباريات الثمانية الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أمام ساوثهامبتون وتشيلسي ومانشستر يونايتد ووست هام وليدز يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل وإيفرتون.