ميراث مارادونا يشعل خلافا حاداً بين صديقته وزوجته

وخلال برنامج "Argenzuela" الذي يقدمه الإعلامي الأرجنتيني الشهير خورخي ريال جرت مشادة غير لائقة بين كل كلوديا فيلافيني وفيرونيكا أوجيدا.وكانت فيرونيكا أوجيدا في مداخلة مع البرنامج حتى قاطعتها على الهواء كلوديا فيلافيني، وتبادلت الصديقتان السابقتان للأسطورة الراحل الاتهامات دون هوادة لمدة عدة دقائق.وعقد ورثة دييغو مارادونا اجتماعًا لمناقشة الميراث، وحضرت فيرونيكا أوجيدا نيابة عن ابنها القاصر وقالت: "هناك تحدثنا بشكل جيد للغاية، كان الوضع متناغمًا وقمنا بتقسيم كل شيء. تحدثنا أيضًا عن أعمال مارادونا وكيف سيواصل الورثة ذلك، الآن بعد أن رحل دييغو".وادعت الصديقة الأخيرة للنجم الأرجنتيني ووالدة ابنه دييغيتو مارادونا القاصر، أنها سمعت عن مصنع نبيذ في الخارج يأخذ اسم دييغو مارادونا وعن عقود لابنتيه دلما وجيانينا في الخارج، وهاجمت منافستها: "لست خائفة منك ومن بناتك".وردت كلوديا فيلافيني على الادعاءات وأكدت مرور أجواء جيدة في الاجتماع بين الورثة، وقالت: "عندما شارك الأولاد الأشياء، كنا معًا وكان كل شيء على ما يرام مع جميع المحامين. لا أعلم ماذا حدث الآن. كان كل شيء يسير على ما يرام مع جميع المحامين، حتى ظهر ماريو بودري في ذلك اليوم وقال إنني جمعت مع دلما وجيانا 80 ألف دولار في الجزيرة العربية. لا أعرف من أين تأتي هذه الكذبة. أقسم على أحفادي".كما اتهمت والدة ديجيتو فرناندو مارادونا كلا من دلما وجيانينا بالتحدث بالسوء عن ابنها وقالت: "الولد هو ديجيتو فرناندو مارادونا، شقيقكم البالغ من العمر 9 سنوات. هل هو صعب جدا بالنسبة لك؟ أنا لا أحبهم أن يتحدثوا باستخفاف عن ابني".وتوفي الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا يوم 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 بعد صراع مع المرض وإجراء عدة عمليات جراحية وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وتم اتهام عدة أشخاص من بينهم أطباء بالإهمال في علاجه ومراقبة وضعه الصحي.