لجنة الاستئناف تصدر جملةً من القرارات تخص نادي الطلبة

السومرية نيوز – بغداد

عَقَدت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً في مقرّ الاتحادِ لمناقشـةِ عدة طلباتِ استئنافٍ مُقدمةٍ من قبل إدارةِ نادي الطلبة، وذلك من أجل البَتّ واتخاذ قراراتٍ فيها.



وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللجنةُ ناقشت طلبَ الاستئناف المُقدم من قبل إدارةِ نادي الطلبة، والقاضي بإلزامِ رئيسِ نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغ قدره ( 30,000,000 ) ثلاثون مليون دينـار إلـى الـلاعـب ( حسين علي وحيـد ) كقيمـةٍ كـاملـةٍ للعقدِ المُبرم بين الطرفين ، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارجَ مدة الطعن القانونيّة ، حيثُ إن طلبَ الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبليغ اتحاد الكرةِ للمُستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤون اللاعبين.. عليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة".

واضاف ان" اللجنة تبادلت الآراء في طلبِ الاستئناف المُقدم من قبل إدارةِ نادي الطلبة والقاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة بتأديةِ مبلغٍ قدره ( 6,500,000 ) سـتة ملايين وخمسـمـائـة ألف دينار إلى اللاعب ( علي ضـيـاء كاظم ) كقيمـةٍ كـاملـةٍ للعقد المُبرم بين الطرفين في أعلاه للموسـم (2021_2020)، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبليغ اتحاد الكرةِ للمستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤونِ اللاعبين.. عليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة".

وبين ان" اللجنة ناقشت طلب الاستئناف المُقدم من قبل إدارةِ نادي الطلبة والقاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة بتأديةِ مبلغ قدره ( 10,000,000 ) عشرة ملايين دينار إلى المدرب ( حمزة هادي محسـن ) كقيمةٍ كاملةٍ للعقد المُبرم بين الطرفين للموسم ( 2018_2019)، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة ، حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ ثلاثة أشهر من تاريخِ تبليغ اتحاد الكرةِ للمستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤونِ اللاعبين.. عليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة".

وتابع ان" اللجنة تباحثت بطلب الاستئنافِ المُقدم إليها من قبل إدارةِ نادي الطلبة والقاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة بـتـأديـة مبلغ قدره ( 20,000,000 ) عشـرون مـلـيـون ديـنـار إلى الـلاعـب ( مروان حسـين حسـن ) كقيمـةٍ كـاملـة للعقدِ المبرم بين الطرفين في أعلاه للموسـم (2013_2012)، حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبلیغ اتحاد الكرةِ للمستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤونِ اللاعبين، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة وعليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة، وكذلك تدارست اللجنةُ طلبَ الاستئناف القاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة بتأديةِ مبلغ قدره ( 67,500,000 ) سبعة وســتون مليونا وخمسمائة ألف دينار إلى المدرب ( نزار أشـرف سـلمان ) كقيمةٍ كاملة للعقدِ المُبرم بين الطرفين في أعلاه للموسـم (2019_2018)، حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبليغ اتحاد الكرةِ للمستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤونِ اللاعبين، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة وعليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة".

واوضح ان " اللجنة ناقشت طلب الاستئناف المُقدم إليها من قبل إدارةِ نادي الطلبة والقاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغ قدره ( 50,000,000 ) خمسون مليون دينار إلى المدرب ( نبيل زكي عزيز ) كقيمةٍ كاملةٍ للعقد المُبرم بين الطرفين في أعلاه للموسم (2012_2013)، حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبلیغ اتحاد الكرةِ للمستأنف (نادي الطلبة) بتوصيةِ لجنة شؤون اللاعبين، وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة وعليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة، كما تمت مناقشةُ طلب الاستئناف المقدم إلى اللجنةِ من قبل إدارةِ نادي الطلبة والقاضي بإلزام رئيسِ نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأديةِ مبلغ قدره ( 100,000,000 ) مائة مليون دينار إلى اللاعب ( محمد علي كريم ) كقيمةٍ كاملةٍ للعقد المبرم بين الطرفين في أعلاه للموسم ( 2013_2014)، حيثُ إن طلب الاستئناف قد مضـت عليه مدةُ أربعة أشهر من تاريخِ تبليغ اتحاد الكرةِ للمستأنف وحيثُ إن طلب الاستئناف كان قد جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة وعليه قررت اللجنةُ ردَّ طلب الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة القانونيّة".