التقديم الرسمي لليفاندوفسكي يحطم رقما قياسيا في تاريخ برشلونة (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة

قدم نادي برشلونة، مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تم التعاقد معه مؤخرا من نادي بايرن ميونخ، لجماهيره في ملعب كامب نو" صباح اليوم الجمعة.



وحضر التقديم أكثر من 57 ألف مشجع في مدرجات الملعب، ليكون هذا أكبر عدد لحضور تقديم لاعب جديد في تاريخ برشلونة.

ويعتبر من بين أكثر الأعداد الذين حضروا لتقديم لاعب في العموم، حيث يتصدر تقديم كريستيانو رونالدو كلاعب لريال مدريد القائمة بـ 75 ألف مشجع.

وخلال تقديمه إلى الجماهير على أرض الملعب، ظهر مهاجم برشلونة الجديد بالقميص رقم 9 مع البرسا، في دلالة على أنه سيحصل على الرقم من زميله ممفيس ديباي.

وارتدى ليفاندوفسكي القميص رقم 12 مع البلوغرانا مع بداية انضمامه للفريق عندما شارك في المعسكر التحضيري للموسم الجديد بالولايات المتحدة.

وارتدى ليفا القميص رقم 12 في مباريات الفريق الودية أمام أندية ريال مدريد ويوفنتوس ونيويورك ريد بولز.

يذكر، أن العديد من التقارير في الساعات الأخيرة كشفت أن ممفيس ديباي، الذي يرتدي القميص رقم 9 مع النادي الكتالوني، قد تواصل مع برشلونة من أجل فسخ تعاقده مع الفريق.