إنتر ميلان يعلن أصابة أحد نجومه

فوفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، استبعد سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، مارسيلو بروزوفيتش من ودية فياريال، بسبب إصابة في ربلة الساق.وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة بروزوفيتش ليست خطيرة، لكن إنزاجي لا يريد المخاطرة بلاعبه، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.ويلتقي إنتر ميلان مع ليتشي، السبت المقبل، على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.وكان النيراتزوري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالكالتشيو، خلف ميلان صاحب الصدارة، لكنه فاز بكأس إيطاليا والسوبر المحلي.