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الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للشهر الماضي
Alsumaria Tv
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء اللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أغسطس الماضي في بداية موسم 2022/2023.
وأقيمت 5 جولات خلال شهر أغسطس خاصة مع ضغط المباريات قبل بداية بطولة كأس العالم 2022 في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.
ويتصدر آرسنال جدول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي في مركز الوصافة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث بنفس الرصيد.
قائمة اللاعبين المرشحون لجائزة الأفضل في شهر أغسطس
إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
باسكال جروس (برايتون)
جابريل جيسوس (آرسنال)
ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)
مارتن أوديجارد (آرسنال)
نيك بوب (نيوكاسل)
رودريجو (ليدز يونايتد)
ويلفرد زاها (كريستال بالاس)
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