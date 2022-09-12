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إضافة لاعبين محترفين جديدين إلى قائمة المنتخب الوطني
Alsumaria Tv
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قرر مدربُ المنتخبِ الوطنيّ راضي شنيشل، اليوم الاثنين، إضافة لاعبين محترفين جديدين إلى قائمة المنتخب الوطني الذي سيشاركُ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي.
وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "شنيشل قرر إضافةَ اللاعبين ريوان أمين وعباس محمد لاعبي نادي دالكورد السويدي إلى قائمةِ المنتخب الوطنيّ الذي سيشاركُ في بُطولةِ الأردن الدوليّة".
وأشار البيان إلى أن "اللاعبين من المؤمل أن يلتحقا بوفدِ المُنتخب الوطنيّ بالعاصمةِ الأردنيّة عمان ما بعد تأريخ العشرين من الشهرِ الحالي إلى جانبِ بقية اللاعبين المُحترفين".
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