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بعثة أسود الرافدين تتوجه إلى جدة استعداداً للمشاركة في خليجي 27 (صور)

رياضة

2026-09-20 | 08:59
بعثة أسود الرافدين تتوجه إلى جدة استعداداً للمشاركة في خليجي 27 (صور)
102 شوهد

توجهت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس الخليج بنسختها السابعة والعشرين.

وذكر بيان لوزارة النقل، ان "بعثة أسود الرافدين توجهت إلى جدة استعداداً للمشاركة في بطولة خليجي 27 على متن الخطوط الجوية العراقية".

وضمت قائمة منتخب العراق لبطولة خليجي 27: لحراسة المرمى: حسين حسن ومحمد صلاح واحمد باسل.

وخط الدفاع كل من احمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الامام وميرخاس دوسكي ومحمد دولار، ولخط الوسط: ابراهيم بايش وزيدان اقبال وحسن عبد الكريم وزيد اسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم.

والمهاجمون: ايمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.

وتجمع البطولة، التي تعد من أبرز الاستحقاقات الكروية في منطقة الخليج، منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن، بعد أن أوقعت القرعة المنتخبات الثمانية في مجموعتين.

وتقام منافسات "خليجي 27" على ملعبي الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في أول نسخة تستضيفها جدة، التي بدأت استعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير الخليجية.

وتنطلق المنافسات يوم الأربعاء 23 أيلول الجاري بمباراتين ضمن المجموعة الأولى؛ تجمع الأولى العراق وعُمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما يلتقي السعودية والكويت على ملعب الإنماء.

ويخوض منتخبنا الوطني منافسات "خليجي 27" ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والكويت، إذ يستهِل مشواره بمواجهة عُمان في اليوم الافتتاحي، قبل أن يلتقي الكويت والسعودية في مباراتيه الثانية والثالثة. وتبرز المجموعة الأولى كواحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظراً إلى تقارب مستويات المنتخبات وتاريخها في البطولة.
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