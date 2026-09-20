بعثة أسود الرافدين تتوجه إلى جدة استعداداً للمشاركة في خليجي 27 (صور)

وذكر بيان لوزارة النقل، ان "بعثة توجهت إلى جدة استعداداً للمشاركة في بطولة خليجي 27 على متن ".وضمت قائمة منتخب لبطولة خليجي 27: لحراسة المرمى: حسين حسن ومحمد صلاح واحمد باسل.وخط الدفاع كل من احمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الامام وميرخاس دوسكي ومحمد دولار، ولخط الوسط: ابراهيم بايش وزيدان اقبال وحسن وزيد اسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم.والمهاجمون: وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.وتجمع البطولة، التي تعد من أبرز الاستحقاقات الكروية في منطقة ، منتخبات والعراق وعُمان والكويت في ، فيما تضم الإمارات وقطر والبحرين واليمن، بعد أن أوقعت القرعة المنتخبات الثمانية في مجموعتين.وتقام منافسات "خليجي 27" على ملعبي الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في أول نسخة تستضيفها جدة، التي بدأت استعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير الخليجية.وتنطلق المنافسات يوم الأربعاء 23 أيلول الجاري بمباراتين ضمن المجموعة الأولى؛ تجمع الأولى العراق وعُمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما يلتقي السعودية والكويت على ملعب الإنماء.ويخوض منتخبنا الوطني منافسات "خليجي 27" ضمن المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والكويت، إذ يستهِل بمواجهة عُمان في اليوم الافتتاحي، قبل أن يلتقي الكويت والسعودية في مباراتيه الثانية والثالثة. وتبرز المجموعة الأولى كواحدة من أكثر المجموعات إثارة، نظراً إلى تقارب مستويات المنتخبات وتاريخها في البطولة.