https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432089-637985866742713080.jpg
رسميا.. تأجيل مباراة في الدوري الأوروبي بسبب وفاة الملكة اليزابيث
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميا، اليوم الاثنين، تأجيل لقاء ارسنال وايندهوفن في الدوري الاوروبي بسبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية.
وقال الإتحاد في بيان رسمي: "تم تأجيل مباراة ناديي ارسنال وايندهوفن في الدوري الأوروبي".
وأضاف انه "سيتم الإعلان عن موعد آخر لإقامة المباراة في الوقت المناسب"، موضحا انه "تم تأجيل المباراة بسبب قلة عدد ضبَّاط الشرطة بسبب تنظيمهم لمراسم جنازة الملكة إليزابيث".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي