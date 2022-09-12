رسميا.. تأجيل مباراة في الدوري الأوروبي بسبب وفاة الملكة اليزابيث

وقال الإتحاد في بيان رسمي: "تم تأجيل مباراة ناديي ارسنال وايندهوفن في الدوري الأوروبي".وأضاف انه "سيتم الإعلان عن موعد آخر لإقامة المباراة في الوقت المناسب"، موضحا انه "تم تأجيل المباراة بسبب قلة عدد ضبَّاط الشرطة بسبب تنظيمهم لمراسم جنازة الملكة إليزابيث".