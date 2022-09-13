تحديد موعد عودة بنزيما الى تدريبات ريال مدريد

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات صحفية: "آمل أن يلعب في الديربي ضد أتلتيكو مدريد في الأسبوع المقبل، هناك احتمال".فيما أشار الى ان "فينيسيوس جونيور منتظر مباراة الغد، لقد تعافى جيدًا بعد مباراة ريال مايوركا، ومن الطبيعي أن يحاول لاعبو المنافس منعه مما يفعله في المباريات، لقد تطور كثيرًا عن الموسم الماضي، لديه شخصية فريدة، يحتاج التركيز على المباريات أكثر".وحول الخلاف مع أسينسيو قال أنشيلوتي: "ليس لاعبًا صغيرًا، يحتاج إلى العمل الجاد، لقد كان مستاءً في مباراة ريال مايوركا ولكنه تدرب اليوم جيدًا، هذا ما أريده من اللاعبين ليكون لديهم الفرصة".