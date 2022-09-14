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تشكيلة الريال الرسمية لمباراة لايبزيج في دوري الابطال
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الأربعاء، تشكيلة فريقه لمباراة لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم، لكل من: كريم بنزيما - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد كاملة، كالآتي:
كورتوا - كارفاخال - ألابا - روديجر - ناتشو - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - فينيسيوس - رودريجو.
يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في الجولة الأولى من دوري الأبطال على سيلتك بنتيجة (3-0)، فيما خسر لايبزيج من شاختار (4-1).
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