تشكيلة الريال الرسمية لمباراة لايبزيج في دوري الابطال

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم، لكل من: كريم بنزيما - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز.وجاءت تشكيلة ريال مدريد كاملة، كالآتي:كورتوا - كارفاخال - ألابا - روديجر - ناتشو - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - فينيسيوس - رودريجو.يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في الجولة الأولى من دوري الأبطال على سيلتك بنتيجة (3-0)، فيما خسر لايبزيج من شاختار (4-1).