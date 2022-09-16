إسناد نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لطاقم تحكيم عراقي

وتم إسناد المهمة للحكم علي صباح، ومساعديه حيدر عبد الحسن وأمير داود، لقيادة المباراة التي ستجمع بين سوجديانا جيزك الأوزبكي وكوالالمبور الماليزي، المُقرر إقامتها في الخامس من تشرين أول المقبل في العاصمة الأوزبكية طشقند، كما تم تعيين الإماراتي علي حمد مقيما للحكام.وسبق لصباح، أن شارك في قيادة العديد من المباريات بمختلف البطولات العربية والقارية، علاوة على إدارته لقاءات مهمة في بطولات تصفيات آسيا للمنتخبات، وكذلك منافسات دوري أبطال آسيا في أكثر من مناسبة.ويعد علي صباح، أول حكم عراقي يستخدم تقنية الفيديو المساعد "VAR"، خلال منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما، التي أقيمت في تايلاند قبل عامين.