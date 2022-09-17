مواجهات قوية.. عجلة الدوريات الاوروبية ليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةوولفرهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HDنيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumتوتنهام X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةريال مايوركا X ألميريا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports Connectبرشلونة X إلتشي – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports Connectفالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connectأتلتيك بيلباو X رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connectمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةبولونيا X إمبولي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1سبيزيا X سامبدوريا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1تورينو X ساسولو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيبوروسيا دورتموند X شالكه 04 – الساعة 3:30 عصراباير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصراأوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 3:30 عصراشتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 3:30 عصرابوروسيا مونشنجلادباخ X لايبزيج – الساعة 6:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيمونبلييه X ستراسبورج – الساعة 5 مساءليل X تولوز – الساعة 9 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيعمراني سبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصراأنطاليا سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساءاسطنبول سبور X بشكتاش – الساعة 7 مساء