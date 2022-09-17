مواجهات قوية.. عجلة الدوريات الاوروبية ليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD
نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X ألميريا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports Connect
برشلونة X إلتشي – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect
فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports Connect
أتلتيك بيلباو X رايو فاليكانو – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X إمبولي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
سبيزيا X سامبدوريا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو X ساسولو – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X شالكه 04 – الساعة 3:30 عصرا
باير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصرا
أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 3:30 عصرا
شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 3:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X لايبزيج – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مونبلييه X ستراسبورج – الساعة 5 مساء
ليل X تولوز – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصرا
أنطاليا سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساء
اسطنبول سبور X بشكتاش – الساعة 7 مساء