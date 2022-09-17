هالاند يقفز بالسيتي نحو صدارة الدوري الإنجليزي

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من: جاك جريليش في الدقيقة (1)، وإيرلينج هالاند في الدقيقة (16)، وفيل فودين في الدقيقة (69).وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد وولفرهامبتون عند 6 نقاط، في المركز الـ16.