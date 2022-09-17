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هالاند يقفز بالسيتي نحو صدارة الدوري الإنجليزي
Alsumaria Tv
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حقق مانشستر سيتي فوزاً على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من: جاك جريليش في الدقيقة (1)، وإيرلينج هالاند في الدقيقة (16)، وفيل فودين في الدقيقة (69).
وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد وولفرهامبتون عند 6 نقاط، في المركز الـ16.
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